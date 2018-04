Kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình Ơn Giời Câu Đây Rồi Chương trình “Ơn giời! Cậu đây rồi!” (Thank God! You’re here) là một chương trình hài tình huống đầu tiên tại Việt Nam do công ty Đông Tây Promotion phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Bản quyền thuộc Fremantle Media. Đây là chương trình giải trí hài chưa đựng nhiều yếu tố hấp dẫn, hào hứng trong từng phút, từng khoảnh khắc. Khán giả sẽ thấy các thí sinh (là những nghệ sĩ nổi tiếng) bị đẩy vào vào tình huống mà bản thân họ không biết trước mình là ai, diễn như thế nào và những gì sắp sửa diễn ra sau cánh cửa. Thank God You're Here is an Australian television improvised comedy program created by Working Dog Productions, which premiered on Network Ten on 5 April 2006, and aired for the first three seasons and on Seven for the fourth seas ...